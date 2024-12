Sprint sul bilancio di previsione: in Aula per il voto entro fine anno 

Tenere in ordine i conti del Comune rispettando le scadenze previste per legge in modo da poter spendere da subito le risorse disponibili: con questo obiettivo la Giunta comunale di San gavino ha approvato lo schema del bilancio di previsione per l’anno 2025 che sarà portato a breve in Consiglio. «Si tratta di un risultato importante al quale la nostra amministrazione ha voluto dare fin dal principio priorità assoluta, viste le gravi limitazioni derivanti da una ritardata approvazione, come è spesso accaduto negli anni passati», osserva il sindaco Stefano Altea: «Il Consiglio sarà convocato entro la fine del mese per la votazione del bilancio nei tempi di legge. L’approvazione del bilancio di previsione entro l’anno permetterà di dare continuità agli interventi in corso, di avviare nuove iniziative strategiche e di cogliere le opportunità di finanziamento regionale, nazionale ed europeo».

Importanti le novità a beneficio delle tasche dei sangavinesi: «Non vi sarà nessun aumento delle imposte e anzi è prevista una riduzione della Tari», aggiunge il sindaco. «Grazie al lavoro dell'assessora al bilancio Maria Ariu, inoltre, siamo riusciti a razionalizzare le spese e aumentare le somme per il decoro urbano, il verde, la cultura e lo sport».

