Sprint race e pole, un Marc Marquez da dieci e lode 

Dieci vittorie su undici gare. Marc Marquez continua a non avere rivali nelle Sprint del sabato in MotoGp, un superpotere che anche sulla pista bagnata del Sachsenring ha portato a un esito che sembra ormai scontato. Nei 15 giri previsti, lo spagnolo della Ducati ha illuso gli altri concorrenti andando lungo alla prima curva dopo essere partito dalla pole position. Scivolato al quinto posto, ha rimontato fino a prendere il comando all'ultima tornata, strappando la vittoria a Marco Bezzecchi che era stato sempre in testa. Un secondo festeggiato il podio quasi come una vittoria dal pilota Aprilia, così come da Fabio Quartararo, terzo su Yamaha. «Sono contento, anche se con un giro in meno lo sarei stato di più», ha commentato Bezzecchi. «La gomma posteriore non ne aveva più e quando Marc mi è arrivato sotto ho potuto fare poco per evitare il sorpasso». Male la Ducati di Francesco Bagnaia che le brutte qualifiche avevano relegato in 11ª posizione in griglia e 12° alla fine. La pista bagnata può aver accentuato le difficoltà del piemontese nella conduzione della Desmosedici, ma è invece costata cara ad altri due piloti, Maverick Viñales e Franco Morbidelli. Il primo è stato disarcionato nella Q2 dalla sua Ktm Tech3, riportando la lussazione di una spalla e una piccola frattura che lo hanno escluso dalle gare del fine settimana e per la gara in Cechia tra una settimana si vedrà. Il romano del team VR46 ha fatto una caduta impressionante quando era secondo dietro a Bezzecchi e dovrà saltare la gara di oggi. Quarto l'altro pilota VR46, Fabio Di Giannantonio, nono Alex Marquez con la Ducati del team Gresini nonostante le difficoltà della mano operata per la frattura riportata ad Assen. Marquez jr - unico a strappare al fratello una gara sprint in questo 2025 - ha però perso ancora terreno nella classifica del mondiale, dove resta secondo a 78 punti da un Marc che sembra avere il titolo mondiale in tasca.

Oggi alle 14 il Gp di Germania della MotoGp, preceduto da Moto3 (ore 11) e Moto2 (ore 12.15).

