Sprint race e pole: tutto a Verstappen 

Austin. Max Verstappen si prende tutto a Austin. Prima vince la Sprint, poi ottiene la pole position per il Gran premio degli Stati Uniti di Formula uno che si correrà oggi alle 21 italiane (diretta Sky Sport). Il pilota della fa segnare il tempo di 1’32”510 e precede Lando Norris (McLaren) che beffa per 6 millesimi Charles Leclerc, terzo. Bene anche Lewis Hamilton con l’altra Ferrari, quinto dietro George Russell che precede il leader del Mondiale Oscar Piastri (McLaren).

Intanto Max Verstappen vince la Sprint Race, le McLaren fanno patatrac in curva 1 ed escono subito di scena. L'olandese guadagna altri 8 punti sulle vetture inglesi e tiene aperto il Mondiale riducendo a 55 le lunghezze di ritardo da Piastri, subito fuori gioco come Norris. Verstappen - che partiva dalla pole - non si lascia sfuggire l'occasione e precede al traguardo la Mercedes di George Russell e la Williams di Carlos Sainz. Subito dietro le Ferrari di Lewis Hamilton e Charles Leclerc nella giornata in cui John Elkann a Wasghinton conferma la fiducia al team principal Fred Vasseur, allontanando così le voci di un approdo di Chris Horner a Maranello. Sesta l'altra Williams di Alex Albon, davanti alla Red Bull di Yuki Tsunoda e alla Mercedes di Kimi Antonelli, coinvolto in un incidente con Oliver Bearman e per il quale, il pilota della Haas ha ricevuto una penalità di 10”.

Verstappen non è del tutto soddisfatto: «Poi ci sono voluti un po' di giri dopo la Safety Car per aver un buon passo, dobbiamo capire cosa sia successo lì. Ma in ogni caso abbiamo vinto la Sprint ed è la cosa più importante. Però guardando penso che dovremo andare un pochino meglio in configurazione di gara, per poter contrastare la McLaren».

