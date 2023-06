Sprint Race: al Mugello si fa sul serio 

Subito le Ducati protagoniste all'autodromo del Mugello. Pecco Bagnaia ha ottenuto il miglior tempo nella seconda sessione di prove libere del gran premio d'Italia di Motogp, precedendo di appena 63 millesimi il compagno di marca, il romagnolo Marco Bezzecchi del team VR46 e di 81 la Honda dello spagnolo Alex Rins. Continua la lotta a distanza tra i due piloti italiani, che nella classifica mondiale sono separati da un solo punto. Buon sesto l'altro pilota ufficiale della casa di Borgo Panigale, Enea Bastianini, che in questo weekend inizia di fatto la sua stagione, dopo l'infortunio che lo ha tenuto fuori dalle gare fin dal primo appuntamento di questo 2023. Chiude l'accesso diretto alla Q2 di oggi Luca Marini (Ducati - VR46). Cadute Marc Maquez (Honda), Fabio Di Giannantonio e Takaaki Nakagami (Honda). Grande prova di coraggio invece per Aleix Espargaro (Aprilia) che, dolorante fin dalla mattina per essere caduto giovedì mentre si allenava in bicicletta ed essere finito nella ghiaia ieri, è riuscito a ottenere il 9° tempo. In mattinata il più veloce era stato Alex Marquez (Ducati). Oggi libere (10.05), qualifiche (10.45) e Sprint Race (14.55).

