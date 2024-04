Sprint per le liste, no al “salva Rizzo” 

Alla fine il governo ha detto no: nessuno sconto al numero di firme per presentare nuove liste alle Europee dell’8 e 9 giugno. Resta così a metà del guado Marco Rizzo, di Democrazia sovrana e popolare, che aveva ottenuto una prima apertura da Palazzo Chigi. Michele Santoro invece fa sapere di essere riuscito a raccogliere le sottoscrizioni necessarie in tutte le circoscrizioni per Pace Terra Dignità, che schiera l’attore Paolo Rossi e lo scrittore Nicolai Lilin.

Mezza bocciatura

Si delinea così lo scontro che vedrà in campo tanti big, da Giorgia Meloni a Elly Schlein, e vecchie conoscenze, da Vittorio Sgarbi per FdI a Sandra Lonardo Mastella per Stati Uniti d’Europa ad Alessandra Mussolini per Fi. Ascoltata la proposta di Rizzo di portare da 75 mila a 37.500 le firme per le liste che non abbiano già parlamentari, Palazzo Chigi l’ha bocciata anche «a fronte della contrarietà di altre formazioni politiche minori». In primis quella di Cateno De Luca, della lista Libertà, che aveva chiesto un incontro con lo staff di Meloni per «evitare che il governo» favorisse «solamente il partito di Marco Rizzo con una norma ad personam». Rizzo: «Ci presenteremo nelle circoscrizioni Centro e Sud. Nelle altre faremo ricorso».

Le capolista

Oltre a Meloni, capolista ovunque, e alla leader dem Schlein, capolista al Centro e nelle Isole, fra i leader ci saranno il segretario di Fi Antonio Tajani, capolista in ogni circoscrizione tranne le Isole (c’è Caterina Chinnici), e quello di Azione-Siamo Europei Carlo Calenda, capolista in Nord Est, Centro e Isole (in Sicilia e Sardegna, i candidati sono, oltre a Calenda, Sonia Alfano, Gianfranco Damiani, Martina Benoni, Gianni Palazzolo, Rosanna Cocomero, Nicola Trudu, Elena Bonetti). Il leader di Italia viva, Matteo Renzi, si candiderà all’ultimo posto in quattro circoscrizioni su cinque. Stati Uniti d’Europa schiera Emma Bonino capolista al Nord Ovest e in corsa al Centro. Per FdI c’è Vittorio Sgarbi al Sud. Si era dimesso da sottosegretario alla Cultura dopo la delibera dell’Antitrust che definiva alcune sue attività «incompatibili» con il ruolo di governo.

