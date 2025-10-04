Sprint, nuovo show di Bezzecchi 

Mandalika. «Io non mi sono arreso e ci ho messo tutto quello che avevo nell'ultimo giro per prendermi questa vittoria»: Marco Bezzecchi compie un vero e proprio capolavoro nella Sprint race del gran premio di Indonesia andandosi a prendere la vittoria all'ultimo giro, superando Fermin Aldeguer. Dopo una pessima partenza dalla pole position il romagnolo della Aprilia è riuscito a fare una grande rimonta, andando a vincere con un sorpasso magistrale alla curva 10. Secondo posto per il rookie rookie Ducati Gresini, Aldeguer, terza l'Aprilia di Raul Fernandez. Lontane le Ducati ufficiali: quella del campione del mondo Marc Marquez è settima, addirittura 14ª e ultima quella di Francesco Bagnaia che, dopo il bel weekend di Motegi è tornato in ombra (e parte sedicesimo oggi nel Gp). Quarto all'arrivo Alex Marquez, che con la seconda Ducati del Gresini Racing ha preceduto le Honda Factory di Joan Mir e Luca Marini. A punti anche le Ducati del team VR46 di Franco Morbidelli e Fabio Di Giannantonio.

Oggi alle 9 il Gran premio d’Indonesia con Bezzecchi in pole position.

