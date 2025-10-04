VaiOnline
MotoGp.
05 ottobre 2025 alle 00:21

Sprint, nuovo show di Bezzecchi 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Mandalika. «Io non mi sono arreso e ci ho messo tutto quello che avevo nell'ultimo giro per prendermi questa vittoria»: Marco Bezzecchi compie un vero e proprio capolavoro nella Sprint race del gran premio di Indonesia andandosi a prendere la vittoria all'ultimo giro, superando Fermin Aldeguer. Dopo una pessima partenza dalla pole position il romagnolo della Aprilia è riuscito a fare una grande rimonta, andando a vincere con un sorpasso magistrale alla curva 10. Secondo posto per il rookie rookie Ducati Gresini, Aldeguer, terza l'Aprilia di Raul Fernandez. Lontane le Ducati ufficiali: quella del campione del mondo Marc Marquez è settima, addirittura 14ª e ultima quella di Francesco Bagnaia che, dopo il bel weekend di Motegi è tornato in ombra (e parte sedicesimo oggi nel Gp). Quarto all'arrivo Alex Marquez, che con la seconda Ducati del Gresini Racing ha preceduto le Honda Factory di Joan Mir e Luca Marini. A punti anche le Ducati del team VR46 di Franco Morbidelli e Fabio Di Giannantonio.

Oggi alle 9 il Gran premio d’Indonesia con Bezzecchi in pole position.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

La crisi

Israele frena l’offensiva a Gaza Da domani negoziati in Egitto

Al tavolo Tel Aviv, Hamas e Stati Uniti: Trump in pressing sul piano 
La crisi

Liberi ventisei italiani, c’è anche Emanuela Pala

La giornalista sarda abbraccia i familiari nella notte a Fiumicino 
Il funerale

Abbraccio a Cinzia davanti al suo mare

«Chiediamo giustizia per lei e conversione per il carnefice» 
Caterina De Roberto
Ignazio Atzori: l’accordo integrativo dà più soldi ma non interviene sui problemi strutturali

Sindaco e dottore per scelta: «A 75 anni rimetto il camice»

A Portoscuso più di 500 pazienti erano rimasti senza assistenza 
Stefania Piredda
Regione

«Nella Finanziaria più fondi per welfare e sanità pubblica»

L’appello di sindacati ed enti locali in vista della manovra per il 2026 