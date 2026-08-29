Sprint, Marquez si riprende lo scettro di Aragon 

Marzo Bezzecchi è stato il più veloce nelle qualifiche ad Aragon, segnando anche il nuovo record del giro al MotorLand, ma nella sprint che ha aperto le danze della 13ª tappa del Mondiale MotoGp il pilota dell'Aprilia ha potuto solo inchinarsi al re del circuito, Marc Marquez. Partito in prima fila con la sua Ducati rossa al fianco del romagnolo, il pluricampione del mondo è andato in testa alla prima curva, infilandosi all'interno, e vi è rimasto per tutta la gara, inseguito vanamente dal fratello Alex, ottimo secondo con la Ducati Gresini, e da Bezzecchi, mentre alle loro spalle Pedro Acosta si è preso nel finale il quarto posto, sottraendo punti a Jorge Martin, quinto. Marquez senior ha guadagnato sette punti preziosi in classifica ai danni del connazionale dell'Aprilia, che a quota 245 lo precede di 33 lunghezze. Tra loro c'è Bezzecchi, +4 su Marquez, che però oggi (il Gp è alle 14) ha tutta l'intenzione di provare a scippargli il secondo posto. Alla vigilia, Marc aveva detto di voler portare a casa il massimo bottino da Aragon per rimettersi in corsa per il titolo e finora il suo piano sta riuscendo.

Le parole

«Sapevo che Marco aveva una morbida al posteriore e io una media, quindi la mia unica possibilità di vincere era fare una buona partenza e passarlo alla prima curva. Ho rischiato ma è andata bene», ha commentato Marquez. «Qui la morbida si distrugge subito mentre con la media siamo costanti e andiamo forte. Credo che potrà succedere di nuovo nella gara lunga». Ancora sofferente al ginocchio sinistro, Bezzecchi ha fatto un'eccellente qualifica, stampando un impressionante 1'44''962, ma via della Sprint si è giocato la vittoria, lasciando spazio all'immediato attacco di Marquez. «Ho frenato un pelo troppo presto, un errorino e Marc è stato pronto come sempre a cogliere l'attimo», ha dichiarato il riminese.

Tra gli italiani, continua il momento difficile di Francesco Bagnaia, undicesimo nella Sprint con una Ducati che continua a farlo soffrire. Fabio Di Giannantonio è caduto nei primi giri, poco dopo Luca Marini.

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