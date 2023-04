Sprint ilva  «Tutte finali»  

La Maddalena. Inizia nel migliore dei modi il rush finale per la salvezza dei leoni isolani. Dopo la vittoria con il Monterotondo, mister Gardini è molto soddisfatto però non abbassa la guardia: «Ci godiamo il momento e i tre punti ma non possiamo permetterci cali di tensione. Giovedì ci aspetta un avversario molto forte come la Lupa Frascati e dovremo essere pronti a tutto se vogliamo continuare a inseguire il nostro obiettivo, che è il mantenimento della categoria».

L’allenatore

Sulla prestazione, «abbiamo condotto la gara in maniera importante, non era facile dato il forte vento e l’avversario scorbutico. Ciononostante devo fare i complimenti ai ragazzi, avevamo preparato bene la partita e hanno dato tutto. Sono stati bravissimi a subire poco e nulla contro una squadra a ridosso della zona playoff». Il match è stato sbloccato da un eurogol di Aiana ed è stato chiuso da un tap in del subentrato Chiappetta: «Tutti gli elementi sono importanti nella rosa, ho un gruppo unito e si vede anche da questi particolari. Marco (Aiana, ndr) è un ragazzo che si è sempre allenato, ero sicuro facesse gol. In questo momento è in forma e ha superato il periodo no; sul secondo gol abbiamo la piena dimostrazione della coesione e compattezza della squadra, Cacheiro poteva andare in porta da solo e invece ha servito il compagno messo meglio mettendo la gara in ghiaccio».

Il presidente

Il presidente Andrea Pisano è concentrato sulle ultime gare: «Ci aspettano cinque finali, andremo a lottare in ogni campo per prendere più punti possibili e mettere nel mirino la salvezza. Sappiamo che non sarà facile ma ce la metteremo tutta, mantenere la quarta serie è una soddisfazione per la società, per la città e per i tifosi ai quali chiedo di sostenerci sempre numerosi come in questa stagione».