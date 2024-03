Sprint finale per la Torres 

Sassari. La forza emergente della Serie C e la nobile decaduta. A Ferrara (inizio alle 18,30) si sfidano Spal e Torres per il turno infrasettimanale. Se i rossoblù hanno ripreso a volare, con 4 vittorie di fila, anche gli estensi attraversano un ottimo periodo di forma: tre vittorie (Recanatese, Pescara e Sestri Levante) e due pareggi (Fermana e Arezzo) che l’hanno proiettata dal terzultimo posto alla fascia che sta fuori dai playout. E i padroni di casa intendono proseguire la risalita, dopo aver disatteso le ambiziose aspettative estive. La gara quindi ai fini della classifica serve più a loro che ai sassaresi, ben piantati al secondo posto dopo una nuova mini fuga che ha consentito loro di staccare le inseguitrici.

L’avversaria

All’andata la Spal uscì dal “Vanni Sanna” con un punto: vantaggio di Colladel e pareggio nella ripresa di Diakité per l’1-1 definitivo. Va detto però che la formazione ferrarese segna nella ripresa i due terzi delle reti. Rispetto a quel match è tornato Di Carlo, tecnico veterano di Serie A e B che si affida a un solido 4-4-2 molto produttivo, a giudicare dai risultati delle ultime partite. Quello ferrarese è un club blasonato che ha giocato 19 campionati in Serie A e dal cui vivaio sono usciti giocatori diventati poi ottimi allenatori come Capello, Reja e Delneri. Una curiosità: anche il tecnico torresino Alfonso Greco ha giocato lì per ben sei stagioni.

Non c’è un vero e proprio bomber, anche se il neo arrivato Petrovic (in prestito dal Trento) ha firmato una doppietta, ma le responsabilità offensive sono ben distribuite. Rispetto al giovane Pescara, la Spal è imbottita di Over 30.

Cambio in difesa

La squalifica di Dametto e l’indisponibilità di Fabriani costringono l’allenatore Greco a fare una scelta: dentro Siniega, che appare la soluzione più probabile, oppure uno tra Zambataro e Liviero arretrato nel terzetto della retroguardia.

Non dovrebbero esserci invece altre variazioni rispetto all’undici di partenza, a meno che il tecnico rossoblù voglia inserire uno tra Fischnaller (che ha recuperato e dovrebbe giocare almeno una parte di gara) e Diakité per avere un attacco con maggior forza fisica. In questo caso, potrebbe “riposare” il trequartista Mastinu.

Va ricordato che la Torres deve anche distribuire le energie tra diversi giocatori, dal momento che domenica tornerà in campo per ospitare la Virtus Entella, unica avversaria contro la quale in queste due stagioni ha sempre perso.

La formazione

Torres (3-4-2-1) : Zaccagno; Idda, Antonelli, Siniega (Liviero); Zecca, Giorico, Cester, Zambataro; Mastinu (Fischnaller), Ruocco; Scotto. Allenatore Greco.

