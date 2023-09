Sprint finale per i lavori sulla cupola 

Procedono a ritmo serrato i lavori per la sistemazione della cupola della basilica di Sant’Elena. Una corsa contro il tempo per terminare almeno il grosso dell’intervento per i festeggiamenti in onore della patrona in programma la prossima settimana.

«Tutto procede in fretta», assicura il parroco don Alfredo Fadda, «sono già state sistemate anche gran parte delle mattonelle. Consideriamo poi che man mano che salgono, la cupola si restringe e quindi i tempi dell’intervento si riducono. L’obiettivo ovviamente è cercare di finire il prima possibile per la festa della patrona». Resta il fatto però, aggiunge don Alfredo, «che l’impalcatura bisognerà lasciarla ancora per un certo tempo perché ci sono da pulire le finestre. Alcune sono state solo riverniciate altre invece erano deteriorate ed è stato necessario sostituirle».

I lavori alla cupola si sono resi necessari per via delle infiltrazioni che stavano mettendo a rischio i dipinti che si trovano proprio sopra l’altare. In precedenza era stato portato avanti anche un lavoro sulla facciata che era stata completamente rimessa a nuovo sia nella parte davanti al sagrato sia nelle pareti laterali che si affacciano sula piazza della Madonnina e sul lato di via Marconi. Prima ancora era toccato alla grande croce in ferro che sormonta il campanile che aveva sostituito quella vecchia che non era stato possibile restaurare.

Il progetto era stato studiato per dare maggiore simmetria, proporzionalità e resistenza alle diverse parti della struttura. Per sistemarla era stata avviata anche una raccolta fondi.

