Sprint finale: Francia opaca ma favorita  

Spagna e Francia in prima fila, Germania e Inghilterra in seconda, Portogallo e Olanda in terza, Svizzera e Turchia in quarta. Da domani le otto migliori Nazionali europee si incroceranno nei quarti di finale. Svettano Spagna-Germania e Portogallo-Francia, mentre l’Inghilterra deve superare la temibile Svizzera. La rigenerata Olanda è favorita sulla sorprendente Turchia. Ed è il torneo dei nuovi assi d’attacco: da Nico Williams a Yamal, da Wirtz a Musiala, da Bellingham a Gakpo, tanti giovani sgomitano per prendersi la scena insidiando Mbappé, Kane e Ronaldo. Ecco le squadre.

Il Portogallo ha un Diogo Costa in grandissima forma, para rigori provetto e muro invalicabile. Ma il resto ha funzionato poco, salvo nel 3-0 alla Turchia: opachi Bruno Fernandes e Bernardo Silva, fumoso Leao, incerto il 40enne Pepe, poco in vista (se non per gli assist) Ronaldo, al suo ultimo Europeo. La Francia è la grande favorita, anche se le sue potenzialità sinora non si sono viste. Però ha Mbappé può solo migliorare come Griezmann, mentre sono già a buoni livelli Kanté, Tchuameni, Rabiot. Bene gli “italiani” Maignan, Thuram, Hernandez.

La Germania, padrona di casa, è tra le candidate al titolo. Ha un mix di grandi vecchi (Kroos, Kimmich, Rudiger, Gundogan e Neuer) e giovani (Wirtz e soprattutto Musiala), dalla panchina può risultare decisivo Fullkrug, ma la difesa balla. La Spagna invece vola con i ragazzini Yamal, Nico Williams e Pedri. In avanti ha la duttilità di Morata, a centrocampo i solidi Rodri e Ruiz. Il punto debole può essere la difesa.

L’Inghilterra zoppica. Finalista nel 2021 (ko con l’Italia), negli ottavi con la Slovenia è stata salvata da Bellingham e Kane. Alte potenzialità, rendimento alterno. Convince Rice, in ombra Foden e Saka. La Svizzera guidata da Xhaka è la mina vagante: il gruppo è a trazione bolognese (Aebischer, Freuler, Ndoye) e ci sono anche Sommer e Rodriguez.

L’Olanda, terza nel girone, ha schiacciato la Romania negli ottavi (3-0): ha un leader in Gakpo, un centrocampo importante con Reijnders e Schouten e una difesa solida con De Vrij e Van Dijk. In ombra (sinora) Depay. Infine c’è la Turchia di Montella. L’ex atalantino Demiral ha eliminato l’Austria, il giocoliere Guler e lo juventino, il portiere Gunok è decisivo: l’Aeroplanino vuole continuare a volare.

