Sprint Festival: bene Jacobs, non brilla Tortu 

Sulla nuova, velocissima (e ineguagliabile dal punto di vista scenografico) pista dello Stadio dei Marmi, nel Roma Sprint festival, Marcell Jacobs ha brillato più di Filippo Tortu. L’olimpionico dei 100 ha stampando un 10”07 incoraggiante, vincendo davanti a Chituru Ali (10”11) e Matteo Melluzzo (10”13).

Sui 200 metri, Tortu non è invece sembrato brillante soprattutto nel rettilineo, pur vincendo. Il suo 20”72 è lontano da ciò che era lecito aspettarsi: «Penso di aver sbagliato tutto. In uscita di curva è stato molto complicato, pensavo di fare meglio: è un tempo che mi lascia stupito in negativo», ha detto a Sky il tempiese che ci riproverà giovedì ad Asti.

Nella 4x10 donne, successo della squadra Under 18 in 44”99, 23 centesimi meglio dell’Under 20 azzurra, con Elisa Marcello protagonista.

Nei 200 femminili, il 23”10 della debuttante Zaynab Dosso ma soprattutto il 23”15 della diciassettenne Elisa Valensin sono un avvertimento anche a Dalia Kaddari. La quartese, migliore specialista italiana (ma che da ieri non ha più il record Under 20), oggi a Marrakech, nel “suo” Marocco, farà il debutto stagionale sulla distanza, correndo in Diamond League (21.10 RaiSport, SkySport). ( c.a.m. )

