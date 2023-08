Sprint dominata: Bagnaia allunga, oggi parte in pole  

Spielberg. Parte davanti a tutti e arriva davanti a tutti. Ecco l'estrema sintesi della Sprint Race della MotoGp in Austria dominata dal campione del mondo e leader della classifica iridata Francesco Bagnaia che sulla Ducati alla bandiera a scacchi del Red Bull Ring ha preceduto Brad Binder (Ktm) e Jorge Martin (Ducati Pramac). Alex Marquez termina quarto davanti a Miller e Pol Espargaro. Suo fratello Aleix, su Aprilia taglia il traguardo precedendo il compagno di box Maverick Viñales, Franco Morbidelli (Yamaha) e Marc Marquez su Honda. Caduta in partenza per Oliveira, Bezzecchi, Zarco e Quartararo

La gara

In testa fin dall'inizio, dopo una partenza fulminante, il pilota torinese della Ducati ha resistito nelle prime fasi a un Binder molto determinato («Impossibile tenere il passo di Pecco», il commento del sudafricano), in sella a una KTM che al momento sembra l'avversaria più pericolosa in vista del Gran Premio di oggi. L'Aprilia si è eliminata da sola con il pasticcio di Viñales in partenza. Lo spagnolo scattava dalla seconda casella, con buone possibilità di lottare per il podio, ma è scivolato indietro finendo nella carambola che alla prima curva ha coinvolto Zarco, Oliveira, Quartararo, Martin, Bastianini e Bezzecchi. A farne maggiormente le spese sono stati il francese della Pramac, il portoghese dell'Aprilia RNF, lo spagnolo stesso e il romagnolo della VR46.

La classifica

Con questa vittoria Bagnaia porta a 46 i punti di vantaggio su Martin e a 59 quelli su Bezzecchi in una classifica che già oggi (ore 14 il via) sarà subito aggiornata con il Gran premio d’Austria vero e proprio: «Gli aggiornamenti portati per questa gara, soprattutto per la partenza, hanno funzionato assieme ad alcune modifiche di setting che ho richiesto prima della gara», ha spiegato l’iridato della Ducati che pensa già alla gara lunga: «Forse bisognerà stare un po' più calmi nelle prime fasi». Accanto a lui in prima fila ci saranno Viñales (Aprilia) e Binder (Ktm).

