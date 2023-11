Sprint di Marquez, Martin si avvicina  

Sepang. Francesco Bagnaia e Jorge Martin, contendenti per il titolo della MotoGP, non avevano fatto i conti col terzo incomodo. In Malesia la vittoria nella Sprint Race se l'è presa di prepotenza Alex Marquez (Ducati del team Gresini), precedendo Martin (Ducati-Pramac), che ha così limato due punti al gap che lo separa da Bagnaia, oggi terzo, portandosi a -11 prima della gara lunga di domani. Partito dalla quarta piazzola in griglia, Marquez - al secondo successo nella Sprint, dopo Silverstone - si è presto messo in scia al poleman Bagnaia, mentre il fratello Marc incappava nell'ennesima scivolata con la Honda che ormai non vede l'ora di salutare. Il campione del mondo ha condotto apparentemente senza problemi i primi cinque dei 10 giri totali, mentre Martin sembrava faticare per tenere a bada le Ktm di Brad Binder e Jack Miller. Il colpo di scena è arrivato quando i tempi di Bagnaia hanno improvvisamente iniziato ad alzarsi, anche di nove centesimi in alcune tornate, consentendo sia ad Alex Marquez che a Martin di passarlo per volare fino al traguardo come primo e secondo. Bagnaia è riuscito comunque a salire sul podio, “scortato” da Enea Bastianini, che nel finale ha rallentato il ritorno delle Ktm ufficiali.

Oggi alle 8 il Gp di Malesia vero e proprio, che darà una nuova aggiustata alla classifica prima delle ultime due tappe di un mondiale della MotoGp appassionante, nonostante il dominio della Ducati (ieri sul podio con tre team diversi).

Classifica piloti : 1. Franc e- sco Bagnaia (Ita, Ducati) 396 p., 2. Jorge Martin (Spa, Duca- ti-Pramac) 385, 3. Marco Bez- zecchi (Ita, Ducati-VR46) 313, 4. Brad Binder (Saf, Ktm) 254.

