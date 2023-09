Sprint del Calcio Pirri 

Calcio Pirri 2

Terralba Bellu 0

Calcio Pirri (4-3-3) : Grosso, Palmas, Pandori, Liccardò, Lai, Meloni, Loi (43’ st Scano), Corda, Darboe, Nenna (38’ st Cabiddu), Porcu. In panchina Monteverde, Murgia, Ambu, Pampaglini, Porceddu, Brai, Sechi. Allenatore Paolo Busanca.

Terralba Bellu (4-4-2) : Aramu (1’ st Stevanato), Lasi, Manca (17’ st Volpe), Orrù, Cammarota (1’ st Pitzalis), Porru, Uliana, Moussa, Piras (30’ st Serpi), Onnis (1’ st Peddoni), Soddu. In panchina Serpi, Diana, Marras, Frongia, Massidda. Allenatore Maurizio Firinu.

Arbitro : Urru di Sassari.

Reti : 8’ pt Licciardò, 25’ st Loi.

Note : ammoniti Nenna, Onnis, Uliana, Orrù, Volpe.

Partenza col botto per il Calcio Pirri all’esordio in Promozione. La matricola cagliaritana guidata da Paolo Busanca piega, con un gol per tempo, il più quotato Terralba. I rossoblù disputano una grande partita dimostrando di voler far bene anche in questa categoria. I padroni di casa scendono in campo con grande concentrazione e dopo 8’ sbloccano il risultato col vicecapitano Alessandro Licciardò che, con una sassata dal limite dell’area, toglie le ragnatele dall’incrocio. Poi ci provano anche Darboe e Porcu ma Aramu fa buona guardia. Nella ripresa il Terralba va alla ricerca del pari sfiorandolo in un’occasione ma Grosso salva con i piedi. Al 25’ il raddoppio di Loi con una conclusione a giro sul secondo palo. «Era importante partire bene», dice il direttore sportivo del Pirri, Stefano Siddi, «e ci siamo riusciti contro un avversario molto forte».

