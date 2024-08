Sprint ad Aragon, risorge Marquez 

Nettamente davanti a tutti dalla prima all'ultima curva. Ad Aragon, sul circuito di casa, è sembrato di rivedere il Marc Marquez vecchi tempi, quello dei grandi trionfi e delle sfide al veleno con Valentino Rossi. Dopo aver dominato la scena nelle libere e in qualifica con una pole position da applausi, il campionissimo spagnolo del Ducati team Gresini ha staccato tutti fin dal semaforo verde andandosi a prendere la mini gara della MotoGp. Dietro a Marquez chiude al secondo posto Jorge Martin su Ducati Pramac.

Gara difficilissima per la Ducati ufficiale di Francesco Bagnaia, che dopo una brutta partenza si è ritrovato a litigare col grip per 11 giri e alla fine ha chiuso addirittura al nono posto. Il campione in carica è stato così nuovamente superato da Martin in vetta alla classifica: lo spagnolo ha ora 3 punti di vantaggio sull'italiano. Sul podio anche Pedro Acosta con la Ktm, mentre finisce subito la corsa di Zarco e Aleix Espargaro al via che scivolano subito dopo il via.

Una gara sprint avvincente preceduta dalla qualifica in mattinata dominata interamente da Marquez che ha dimostrato di nuovo di trovarsi meraviglia al MotorLand Aragon, ma è stato sorprendente il distacco con il quale ha conquistato la pole position, al termine delle qualifiche. Lo spagnolo è stato sempre in testa in tutte le sessioni di questo weekend. Il pilota del team Gresini ha staccato di oltre otto decimi Pedro Acosta (GasGas, unico non Ducati) - passato dalla Q1 per poi regalarsi la sua miglior qualifica del 2024 - e il leader della classifica mondiale Francesco Bagnaia (Ducati). In difficoltà in qualifica Jorge Martin caduto al via della Q2 e comunque alla fine quarto davanti ad Alex Marquez e Franco Morbidelli. Oggi la partenza del Gp di Aragon alle 14.

