Sprint a Miami, super Antonelli in pole a 18 anni! 

Miami. Un’altra, piccola, significativa, pagina di storia. A 18 anni, Kimi Antonelli firma la prima pole position in Formula 1 (mai nessuno così giovane), quella per la Sprint race del Gran premio di Miami, la gara breve che oggi alle 18 anticipa il gp vero e proprio di domani sera. Un magia sulla Mercedes che in 1’26’482 gli ha consentito di precedere di 45 millesimi Oscar Piastri e di un decimo Lando Norris (le due McLaren). Quarto Max Verstappen (Red Bull), che sui social aveva appena dato la notizia della nascita della figlia Lily, avuta dalla compagna Kelly Piquet, la modella figlia dell'ex campione brasiliano Nelson.

Male le Ferrari

La livrea speciale della SF-25, co-progettata dalla Scuderia e da Hp per celebrare il primo anno di title partnership, caratterizzata da elementi grafici asimmetrici e ampi tocchi di bianco e blu elettrico, sul cofano e sulle ali non ha convinto del tutto i tifosi della Ferrari. Ancor meno hanno fatto le prestazioni di Charles Leclerc (sesto a 0”326 dietro l’altra Mercedes di George Russell) e Lewis Hamilton, settimo a 0”548.

Le libere

Nell’unica sessione di prove libere, era stato l'australiano Oscar Piastri il più veloce. Con il tempo di 1’27”128, il pilota della McLaren aveva preceduto la Ferrari di Charles Leclerc e la Red Bull di Max Verstappen, staccate rispettivamente di 356 e 430 millesimi. Un incidente alla Haas di Oliver Bearman, rimasto illeso, avea portato all'esposizione della bandiera rossa, chiudendo con qualche minuto di anticipo la sessione. Tra i migliori tempi del pomeriggio c’erano stati anche quelli di Carlos Sainz e Alexander Albon, quarto e quinto con la Williams, mentre George Russell, settimo sulla Mercedes, era stato l'ultimo ad aver mantenuto il distacco da Piastri nell'arco del secondo. Più indietro (con il nono tempo) Antonelli, che si era evidentemente un po’ “nascosto”.

Oggi il programma è intenso perché non prevede soltahto la Sprint race delle 18 ma anche le qualifiche delle 22 (orari italiani). Domani, ancora alle 22, il Gran premio di Miami (destinato a restare in calendario sino al 2041!). Tutto in diretta su Sky Sport.

