Sprint a due per la Serie D 

Superato lo scoglio Nuorese, oltre il quale la capolista Ossese ha conservato un punto di vantaggio sull’inseguitrice Ilvamaddalena, il campionato di Eccellenza si appresta a entrare nel rettilineo di arrivo con alcune certezze.

Oltre alla già stabilita retrocessione del Sant’Elena, è chiaro ormai che la corsa alla promozione diretta in Serie D resta affare riservato alle due squadre di vetta, perché il pari con la battistrada ha lasciato i verdazzurri barbaricini a quattro lunghezze dal primato e, di fatto, fuori dai giochi. È improbabile, per non dire di più, che possano rientrare in corsa quando mancano tre partite alla fine del campionato: la formazione del tecnico Bonomi dovrebbe incamerare 9 punti contro Tortolì, Calangianus e Sant’Elena, arrivare a quota 58 e sperare che chi la precede ne conquisti meno di 5 (Ossese) e 6 (Ilva).

Combinazioni

Significherebbe ipotizzare per i bianconeri tre pareggi (per salire a quota 56), una vittoria e due ko (56) oppure un successo, un pari e una sconfitta (57): il che sarebbe abbastanza clamoroso, tenuto conto che la leader è ancora imbattuta dopo 27 gare. Per i maddalenini invece al massimo tre pari (55) o una vittoria e due pareggi (57). Tutto o quasi però nel calcio può accadere, e così le idee saranno certamente più chiare domenica alla fine delle gare del 28esimo turno, quando la battistrada incrocerà sul proprio cammino l’ultimo grosso ostacolo vero il successo.

Calendario

Le tre giornate finali infatti sulla carta sembrano sorridere all’Ilva. Entrambi i club di testa affronteranno un doppio impegno casalingo e una trasferta, ma i bianconeri giocheranno le prossime due tra le mura amiche: dettaglio che potrebbe rivelarsi determinante a fronte di un calendario all’apparenza più tosto.

Domenica l’impegno più gravoso, il Lanusei quinto e impegnato nella corsa playoff: gli ogliastrini al momento distano 12 punti dall’Ilva e, siccome la regola vuole che gli spareggi non si giochino se la distanza tra le due posizioni sia di almeno 9 lunghezze, non possono permettersi di perdere terreno ma piuttosto devono recuperarne.

Dunque renderanno la gara molto complicata per i bianconeri, mentre contemporaneamente i maddalenini scenderanno in campo davanti ai propri tifosi contro il Buddusò in lotta per salvarsi e a +2 sulla quota playout. Non una sfida impossibile ma comunque da affrontare con la giusta concentrazione.

Le ultime

In sostanza, anche un pari potrebbe costare la vetta all’Ossese, impegnata nel penultimo turno ancora in casa contro la Ferrini Cagliari (oggi penultima e attesa in questo weekend dalla sfida del Polese col Carbonia) e, nell’ultima giornata, sul terreno di un Calangianus che presumibilmente avrà già conquistato la salvezza.

L’inseguitrice

L’Ilva a sua volta, detto del Buddusò, andrà a far visita all’ostico Villasimius, al momento quintultimo e un punto sopra gli spareggi salvezza, e chiuderà il campionato allo Zichina contro il Carbonia (quando i minerari a rigor di logica saranno già salvi e nulla avranno da chiedere al torneo). Insomma, lo snodo Lanusei per la capolista è fondamentale: vincere significa mettere un piede in D. Ancora cinque giorni e se ne saprà di più.

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