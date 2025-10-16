VaiOnline
telecomando
17 ottobre 2025 alle 00:25

Springsteen da Fazio 

La leggenda del rock Bruce Springsteen ospite in esclusiva a “Che tempo che fa” di Fabio Fazio insieme a Jeremy Allen White domenica sul Nove, e in streaming su Discovery+, in occasione dell’uscita in sala di “Springsteen: Liberami dal Nulla”.

Nel film diretto da Scott Cooper, il primo basato sulla vita del grande cantautore americano, distribuito dal 23 ottobre da The Walt Disney Company Italia e tratto dal libro di Warren Zanes, Jeremy Allen White interpreta il Boss. La pellicola racconta la genesi di “Nebraska”, un album acustico puro e tormentato che ha segnato un momento di svolta nella vita di Springsteen.

