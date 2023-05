«Spreco d’acqua nel rondò» 

«Il Comune intervenga per chiudere l’acqua che da due giorni innaffia interrottamente la nuova rotonda di via San Fulgenzio». È l’appello che sta circolando nei vari gruppi social da ieri. «L'incessante flusso d'acqua esonda dalla rotonda e va a finire nelle strade vicine», sostiene Giacomo Meloni. «Si sta sprecando una risorsa vitale e non è assolutamente giusto. L’ho segnalato con ben 4 mail inviate all'Urp, al sindaco, al responsabile Settore Urbanistica del Comune, ma nulla ancora è stato fatto». (ste. lap.)

