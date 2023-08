Spreco d’acqua nei giardini pubblici 

L'impianto di irrigazione dei giardini pubblici Joyce Lussu continua a dare problemi. Gli irrigatori sono spesso orientati male, provocando sprechi d'acqua e facendo soffrire ulteriormente il prato, già provato dalle estreme temperature estive. Il fatto che gli irrigatori non siano direzionati bene fa sì che il prato non venga innaffiato in maniera uniforme. Il risultato è che da diversi anni il manto sia più rigoglioso in certi punti e quasi totalmente privo di erba in altri.

L'ufficio tecnico del Comune viene sollecitato di frequente da residenti ed esercenti della zona. Gli operai sono così intervenuti frequentemente a ricalibrare l'impianto, che punta talvolta i getti d'acqua in direzioni sbagliate, magari verso l’alto o verso l'asfalto del parco, se non addirittura direttamente in strada.

L'irrigazione avviene nelle ore notturne, quando i giardini non sono frequentati, cosicché frequentemente diventa difficile segnalare il problem e, dunque,gli interventi vengono rimandati.

La causa del problema è spesso riconducibile alle manipolazioni, accidentali e non, degli stessi utenti del parco: magari, passando vicino a un irrigatore, questo viene spostato involontariamente, rendendo vano l'utilizzo. E per altro provocando un ingenti spreco delle riserve d'acqua pubblica.

