Spreco alimentare, la lezione dei bambini 

Imparare fin da piccoli a combattere lo spreco alimentare. Si può fare attraverso giochi, attività manuali, racconti, laboratori coinvolgendo e sensibilizzando le famiglie verso la sostenibilità ambientale.

Lo hanno fatto 34 bambini dai 3 ai 6 anni della scuola dell’infanzia “Crescere Insieme” che ieri, nel corso di una piccola cerimonia, è stata ufficialmente “certificata green”. A promuovere l’iniziativa nazionale è il ministero dell’Istruzione e del Merito, che ha istituito una rete nazionale degli Istituti con le stesse caratteristiche.

Il progetto

Il progetto educativo, dal titolo “Il viaggio del cibo: impariamo a non sprecarlo” si è concentrato sul tema dello spreco alimentare che interessa tutti e che ha la sua raffigurazione negativa con l’avanzo del cibo nei piatti a fine pasto. Il percorso didattico ha l’obiettivo di sensibilizzare i bambini al

valore del cibo e alla sostenibilità ambientale e nasce dall’osservazione delle abitudini alimentari dei bambini, attraverso domande semplici ma significative come “Perché buttiamo il cibo?” e “Cosa possiamo fare per non sprecarlo?”.

«La scuola è il luogo ideale per coltivare buone abitudini e sviluppare una coscienza ecologica», afferma Patrizia Noli, direttrice di “Crescere Insieme”, «per questo da più di 25 anni ci impegniamo ogni giorno anche contro lo spreco alimentare. Crediamo che l’educazione ambientale cominci fin dai primi anni di vita», continua, «perché le loro abitudini, i loro gesti quotidiani, il loro modo di vedere il mondo si formano proprio ora».

Le insegnanti Ornella Siddi e Luisa Sinis, referenti del progetto, assieme a tutto lo staff docente e non docente hanno creato momenti di gioco, di racconto, di esperienza diretta: tutto pensato per avvicinare i più piccoli a concetti importanti in modo naturale e positivo. Perché imparare a non sprecare non significa solo non buttare, ma anche imparare il valore del cibo, del lavoro che c’è dietro, il rispetto per l’ambiente e le persone.

I bambini

«Dai racconti spontanei dei piccoli è emersa una consapevolezza sorprendente: molti sanno che il cibo è prezioso e non va buttato», prosegue la direttrice, «per questo il progetto promuove il consumo di frutta e verdura di stagione e a km0, l’educazione al gusto e il contatto diretto con la natura tramite orti scolastici. Tutte le nostre attività mirano a far riflettere i bambini sulle origini del cibo, sulla sua stagionalità e sul lavoro necessario per produrlo. Attraverso esperienze concrete come seminare, raccogliere e assaggiare, i bambini sviluppano comportamenti più attenti e responsabili».

RIPRODUZIONE RISERVATA