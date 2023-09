Sprazzi di Dinamo nel debutto a Nuoro 

A Nuoro per il Trofeo Grazia D. (come Deledda) il debutto della Dinamo è vincente: 94-73 sulla Reale Mutua Torino. Alla prima amichevole del precampionato la squadra allenata da Piero Bucchi si è presentata senza l'americano Tyree e il play Cappelletti, non rischiati perché alle prese con affaticamenti muscolari, e senza Bendzius, impegnato nelle Filippine con la Lituania, anche se ora è fermo per un problema fisico.

Torino allenata da Ciani (il coach che ha riportato Sassari in A2) è ben più avanti nella preparazione, con 5 partite sulle spalle: ha vinto il Memorial Pajetta superando la Fortitudo Bologna 67-66 e Udine 76-73. Troppa però la differenza con Sassari che dal secondo quarto in poi ha sprintato.

Quintetto con Whittaker (play interessante), Kruslin, Charalampopoulos, Treier e Gombault che ha segnato anche il primo canestro della gara e della stagione. Vantaggio Torino: 7-11 al 4'. Bene il mancino Charalampopoulos e il solito Kruslin. Nel primo quarto Bucchi ha proposto anche il diciottenne Pisanu e il veterano Gandini: 25-23 il primo quarto. Nel secondo quarto si è vista anche un po' di pressing allungato e soprattutto la Dinamo ha trovato ritmo e canestri: 60-41 a metà gara.

La squadra sassarese ha giocato in scioltezza il secondo tempo: 78-54 alla fine del terzo quarto e addirittura +30 nell'ultimo, prima di concedere qualcosa ai piemontesi nel finale. ( g.m. )

