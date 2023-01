Spray urticante contro l’autista 

Ad accusare un malore è stato proprio l’autista della corriera dell’Arst che non ha potuto far altro che fermare il mezzo in sicurezza in uno spiazzo lungo la Statale e ha chiamato prima il 118 e poi i carabinieri. Il dipendente dell’Arst è stato accompagnato in ambulanza al Pronto soccorso dell’ospedale Brotzu di Cagliari per le visite del caso. Sul posto i volontari del 118 hanno prestato le cure ad alcuni passeggeri, qualcuno ha avuto bisogno di un aerosol per riprendersi al cento per cento.

Il pullman era stracarico di studenti pendolari che dopo aver frequentato le scuole di Capoterra facevano ritorno nelle loro case a Sarroch, Villa San Pietro e Pula. È comparsa una bomboletta, qualcuno ha spruzzato lo spray urticante. Probabilmente per un pessimo scherzo finito male.

Il malore

Sulla Statale

Tutto questo mentre i carabinieri hanno interrogato i pendolari presenti sull’autobus nel tentativo di individuare i responsabili del fatto e in attesa che l’Arst inviasse un nuovo autista.

Il fatto è accaduto ieri pomeriggio, nel pullman di linea in servizio sulla tratta Capoterra-Pula che parte ogni giorno alle 15. Il viaggio è stato più animato del solito. Lo spray urticante ha immediatamente creato problemi di respirazione a chi era seduto nei pressi dell’autista, il più danneggiato dal raid. Sono stati momenti concitati. Il conducente del bus di linea ha dimostrato sangue freddo e professionalità: malgrado il fastidio agli occhi e al naso, ha parcheggiato il pullman di linea e ha chiesto i soccorsi.

Tutto è andato per il meglio grazie alla tempestività dell’arrivo sia dei volontari del 118 con diverse ambulanze, sia dei carabinieri che hanno gestito sia il traffico sia l’emergenza a bordo dell’autobus stracarico di pendolari.

I soccorsi

I militari dell’Arma hanno seguito l’evolversi dei fatti sino a quando l’autista infortunato non è stato accompagnato in ospedale e sino all’arrivo del collega che lo ha sostituito alla guida. È stata aperta un’inchiesta, per ora contro ignoti, per interruzione di pubblico servizio

