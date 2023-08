Spray sui muri: denunciato un 21enne 

Aveva ancora la bomboletta in mano quando una pattuglia dei barracelli lo ha fermato in pieno centro a Sant’Antioco. Sarebbe l’autore di una serie di scritte realizzate negli ultimi giorni in città, nei muri di strutture pubbliche e private. Gli uomini della compagnia barracellare e della Polizia Locale lo tenevano d’occhio da tempo, anche grazie alle telecamere, fino alla notte di mercoledì quando Francesco Ledda, 21 anni di Cagliari è stato fermato assieme a due minorenni, scagionati dal protagonista, per aver imbrattato il muro perimetrale di un'abitazione con le scritte: "indipendentzia" - "io amo la natzione sarda e tu?". I carabinieri della locale stazione unitamente a quelli di Santadi, lo hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari con l’accusa di deturpamento e imbrattamento di cose altrui. Le scritte sono già state rimosse dagli operai del Comune.

