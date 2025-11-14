Spray e manganelli ai vigili urbani 

Spray e manganelli: l’amministrazione comunale di Sant’Antioco ha deciso di potenziare in maniera significativa la dotazione della Polizia Locale introducendo nuovi strumenti di autodifesa non letali ma pensati per consentire agli agenti di affrontare situazioni critiche senza dover ricorrere alle armi da fuoco.

La scelta

Su impulso del sindaco Ignazio Locci, sono stati acquisiti spray al peperoncino e dissuasori allungabili (manganelli), strumenti che verranno affidati ai 12 agenti in servizio, compreso il comandante Stefano Argiolas. «L’obiettivo è garantire interventi più sicuri, limitando i rischi sia per gli agenti sia per le persone coinvolte – ha spiegato Argiolas –. Non esistono al mondo casi di morte dovuti all’utilizzo di questi dispositivi: questo rappresenta una garanzia per tutti, utile per ogni evenienza e particolarmente adatta a un corpo come il nostro, che spesso interviene in contesti delicati e ad alta tensione». La scelta dell’amministrazione nasce, infatti, dalla necessità sempre più pressante di dotare la Polizia locale di strumenti efficaci per la gestione delle emergenze, soprattutto in occasione di episodi di violenza, comportamenti aggressivi o situazioni imprevedibili in cui prontezza e controllo risultano fondamentali.«Gli agenti hanno già completato un corso di formazione dedicato - ha aggiunto il comandante - indispensabile per apprendere le corrette tecniche di impiego dei nuovi dispositivi e per assicurare interventi nel pieno rispetto delle norme e della sicurezza pubblica». L’iniziativa è stata accolta come un passo avanti importante per migliorare l’efficienza operativa del corpo e innalzare il livello di tutela della comunità.

Il Comune

Soddisfazione è stata espressa anche dal sindaco Ignazio Locci, che ha fortemente sostenuto l’introduzione dei nuovi strumenti. «La nostra Polizia locale è preparata, motivata e perfettamente in grado di fronteggiare situazioni di emergenza - ha dichiarato il primo cittadino - in questi mesi, le cronache hanno riportato diversi episodi di furti e reati predatori in molti Comuni del Sulcis, eventi che generano preoccupazione tra i cittadini e richiedono una risposta concreta e immediata. Per questo abbiamo ritenuto necessario fornire ai nostri agenti strumenti adeguati e moderni, che possano aumentare la sicurezza di tutti e permettere interventi più efficaci». Locci ha poi aggiunto: «I nostri operatori non solo sono stati formati all’uso corretto di spray e dissuasori, ma continuano a seguire un percorso costante di aggiornamento professionale. Questo investimento non riguarda solo l’equipaggiamento, ma l’intero sistema di sicurezza urbana. Vogliamo che i cittadini sappiano che la Polizia locale di Sant’Antioco è pronta, attenta e presente sul territorio, soprattutto in un momento in cui il bisogno di sicurezza percepita e reale è in forte crescita».

