Spray e furti: ventenne sorpreso con 50 catenine 

Fermato all'alba di ieri un ragazzo di vent'anni, residente a Genova, mentre cercava di allontanarsi con altre persone, tutte scappate, dall'area dove si svolge il Red Valley Festival, grande evento musicale in corso a Olbia fino a domani. Bloccato dagli agenti di Polizia del commissariato, il ragazzo è stato visto mentre strappava una catenina a una coetanea. Portato in Commissariato, il ventenne è stato trovato con cinquanta catenine nascoste nelle mutande. Per mettere a segno la rapina, il responsabile ha utilizzato uno spray urticante per rubare più facilmente le collane indossate dalle decine di vittime dell'aggressione che hanno esposto immediatamente denuncia e ieri sono state sentite in Commissariato.

Della vaporizzazione dello spray al peperoncino in mezzo alla folla hanno testimoniato alcune ragazze. «Durante il set del cantante Macklemore, mia sorella si è sentita spingere contro una transenna e quando si è girata per controllare cosa stava succedendo, ha inalato lo spray che le ha provocato una leggera crisi respiratoria così è successo anche alle sue amiche e tante altre persone lì intorno, qualcuno ha fatto in tempo a coprirsi il volto con la maglietta, altri invece sono stati soccorsi dai paramedici presenti», ha raccontato Veronica che è venuta da Cagliari a seguire l'evento che, ha detto la giovane, è continuato senza interruzioni, fortunatamente la situazione non si è aggravata e le ragazze sono state meglio nel giro di poche ore.

