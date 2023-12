Spray al peperoncino nello studio legale, donna scagionata dall’accusa di turbativa d’asta 

Fino all’ultimo, urticante colpo di spray. Assolta, ieri in tribunale, una 56enne di Sassari accusata di turbativa d’asta perché, nell'ottobre del 2021, aveva spruzzato il noto strumento anti-aggressione e il suo concentrato di peperoncino, in un'insolita location: lo studio di un avvocato. Dove si celebrava la vendita di alcuni beni pignorati e messi all'incanto da una coppia separata. Due ex coniugi peraltro afflitti da una forte animosità reciproca, tanto che la donna, l'imputata, non poteva sopportare nemmeno la vista dell'altro. Ed ecco che, saputo dell'arrivo dell'ex marito, prendeva la via della porta urlando di aver paura di lui. Ma troppo tardi perché il consorte di un tempo saliva le scale mentre lei si apprestava a scenderle così che, forse presa dal panico, impugnando lo spray cominciava a spruzzarlo a profusione dal pianerottolo fino all'ingresso dei locali dell'avvocato, e continuando a spargerlo fino all'arrivo dei carabinieri, turbando di fatto, secondo le accuse, il procedimento amministrativo. Da qui l’accusa nei confronti della donna, difesa dall'avvocato Stefano Porcu, che è stata assolta perché il fatto non sussiste mentre la pm Paola Manunza aveva chiesto una condanna a sei mesi di reclusione. (e.fl.)

RIPRODUZIONE RISERVATA