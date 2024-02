Spranghe e mazze lasciate sotto le auto 

Bastoni, un manico di piccone, una mazza da baseball e bengala nel cofano di un’auto a due passi da piazza Sant’Eulalia. Sono stati ritrovati, e sequestrati, dalla Polizia poche ore prima della sfida tra Cagliari e Napoli. La presenza di diversi ultras rossoblù è stata segnalata alle forze dell’ordine: quando sono intervenute le pattuglie della Squadra volante, i tifosi si sono allontanati. Ma è stata indicata una vettura usata dal gruppetto. Sotto sono stati ritrovati bastoni e altro materiale pericoloso. L’auto è stata portata via con un carro-attrezzi della Polizia Locale.

Sono in corso le indagini per risalire al proprietario del mezzo e alle persone presenti nella zona. Quella di ieri è stata una giornata ad alta tensione per le rivalità tra tifoserie del Cagliari e del Napoli. Imponente lo spiegamento di forze per evitare possibili contatti. Per diverse ore un elicottero ha controllato dall’alto la situazione. (m. v.)

