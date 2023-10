Spranghe e lacrimogeni all’esterno dello stadio 

La sfida sportiva sul campo di gioco, lo scontro fisico all’esterno del Franchi. Ieri a poco meno di un’ora dall’inizio della partita sono esplosi tafferugli tra i tifosi della Fiorentina e quelli del Cagliari nelle immediate vicinanze dello stadio, più o meno all’altezza di un piccolo supermercato all’angolo tra viale Sette Santi e viale dei Mille.

Secondo la ricostruzione delle forze dell’ordine sarebbero stati circa 30 tifosi rossoblù, arrivati con un pullman privato, ad avviare le “ostilità”. Abbandonato il percorso predeterminato, violando le direttive di sicurezza, si sono diretti versi viale dei Mille e lì hanno incrociato una ventina di tifosi viola cominciando a lanciar contro di loro una serie di lacrimogeni. Poi con alcune spranghe avrebbero preso di mira auto e motorini parcheggiati a bordo strada. Durante i tafferugli un poliziotto della Digos di Cagliari che segue le tifoserie in trasferta sarebbe stato colpito finendo a terra per rialzarsi subito. La Polizia, intervenuta in assetto anti sommossa, ha dovuto fare ricorso a cariche di alleggerimento per riportare la calma. Le forze dell’ordine hanno isolato i tifosi del Cagliari: sono stati identificati, rischiano denuncia e Daspo.

