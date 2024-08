Sprangate contro il suo cane 

Alcuni testimoni che l’avrebbero visto picchiare il suo cane con un tubo di ferro hanno deciso di attirare l’attenzione di una pattuglia dei carabinieri che passava nelle vicinanze. E quando i militari si sono fermati e sono intervenuti per capire cosa stesse accadendo, avrebbero trovato l’animale, un maremmano bianco di circa un anno, dolorante e legato al collo con un pericoloso filo di nylon che veniva trascinato dal proprietario. Nei guai con la giustizia, denunciato a piede libero per maltrattamenti sugli animali, è finito l’allevatore Giuseppe Mario Dedoni, 75 anni, che – stando ai militari della stazione di Gergei – avrebbe colpito il suo cane con crudeltà e senza necessità.

La ricostruzione

L’episodio che ha fatto scattare la denuncia sarebbe avvenuto il 2 agosto a Escolca, in via Vittorio Emanuele, dove i militari erano arrivati chiamati da un cittadino che aveva segnalato i guaiti dell’animale, colpito con una spranga di ferro. I carabinieri avrebbero trovato l’allevatore ancora con il tubo in mano intento, dopo aver infilato un cappio a strozzo, a caricare di peso l’animale sulla sua Fiat Panda. E quando i carabinieri hanno cercato di fermarlo, il 75enne avrebbe anche inveito contro di loro, minacciandoli con la sbarra e cercando ancora una volta di colpire l’animale che non voleva seguirlo. «So io come educare il mio cane», avrebbe urlato l’uomo ai carabinieri, «il cane è mio, ma vi rendente conto che state facendo tutto questo per un cane?».

La denuncia

Il cagnone è stato preso dai militari e portato dal veterinario della Asl che l’ha visitato, trovandolo affetto da una dermatite causata, con ogni probabilità, dai parassiti che ne infestavano il corpo. Complessivamente, per fortuna, il cane da pastore era comunque in buona salute. Ma visto l’accaduto l’allevatore 75enne è stato comunque denunciato a piede libero e ora dovrà difendersi dall’accusa di maltrattamenti sugli animali. Prima di andare via la pattuglia ha preso a verbale le testimonianze dei presenti, inviando una relazione in Procura. Nei prossimi giorni i carabinieri potrebbero tornare a controllare le condizioni di salute del maremmano.

