Spot elettorali, prima polemica 

Entra nel vivo la campagna elettorale in città. Mentre scoppia una sorta di caso per i cartelloni elettorali del primo cittadino Tomaso Locci affissi in alcune bacheche comunali, è ufficiale la rinuncia alla candidatura di Tiziana Mori, che non sarà candidata a sindaco.

La polemica elettorale

A innescare la polemica sui cartelloni elettorali sono i consiglieri Andrea Zucca, Diego Portas, Valentina Picciau (Pauli-La Svolta) e Massimiliano Cao del M5S: «Locci ha fatto affiggere dei manifesti con il suo nome e le sue liste in spazi dedicati a comunicazioni istituzionali», accusano. «Comunicazioni che in questo modo sono state coperte. Leggendo il regolamento sulle affissioni in vigore dal 2016, si evince che non sono spazi per la campagna elettorale. Abbiamo perciò chiesto chiarimenti a chi di dovere». Nicola Mameli (Monserrato in Movimento) aggiunge: «Ho interpellato la polizia locale e il prefetto per capire se è fattibile oppure no. Attendo risposta». Nessuna replica invece da parte del primo cittadino, ma da fonti a lui vicine si è saputo che giudica le critiche strumentali anche perché – è la posizione – le bacheche comunali possono essere utilizzate anche da un privato e quindi è tutto nella norma.

La rinuncia di Mori

L’altra novità di giornata è il ritiro di Tiziana Mori dalla corsa a sindaco. Sarà candidata come consigliera comunale con il suo progetto “Monserrato sostenibile” nella lista civica Alleanza Sardegna che sostiene il candidato del centrodestra Alberto Corda. Mori, 51enne, ex assessora alle Politiche sociali della giunta del primo cittadino uscente Tomaso Locci, aveva deciso di candidarsi sindaca a giugno del 2023. Ora il passo indietro. Che spiega così: «Quando decisi di correre come sindaca, l'intenzione era quella di riprendere in mano i progetti interrotti di quando ero assessora. Voglio perseguire l’obiettivo anche da consigliera e finalmente ho trovato chi mi aiuterà a realizzarli, supportandoci a vicenda. Il senso di responsabilità che ho sempre avuto anche quando ero assessora, e come dirigente del terzo settore, mi porta ad anteporre gli interessi dei cittadini, che meritano rispetto».

Quattro candidati

Dunque i candidati adesso sono quattro: l’uscente Tomaso Locci (supportato dalle civiche Monserrato Futura, Monserrato Libera e Monserrato Metropolitana), Alberto Corda per il centrodestra (sostenuto da Riformatori, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Alleanza Sardegna e Monserrato in Movimento), Valentina Picciau con il M5S, Fortza Paris, Pauli Monserrato, La Svolta, Uniti per Todde e Monserrato Civica, ed Efisio Sanna per la coalizione Pd, Cultura è Libertà, Adesso Sardegna, Civitas e Gruppo Giovani Monserrato.

