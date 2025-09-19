«Spostiamo il palco per Santa Greca» 

Ruspe e schiacciasassi in azione nell’oliveto antistante la chiesa di Santa Greca e il polo fieristico di Decimomannu. I decimesi si domandano cosa stia succedendo, avanzando le ipotesi più disparate. «Devono costruire case?», si chiedono alcuni, mentre altri restano più in tema “Santa Greca”: «Spostano i chioschi e il parco giochi?». Infatti qualcosa verrà effettivamente spostato: il palco nel quale si esibiranno i grandi ospiti attesi tra una settimana non verrà posizionato più nella piattaforma di cemento che costeggia via Dritta e si affaccia su piazza di Chiesa, ma nell’ampio terreno tra il centro abitato e l’uliveto esteso fino alla Statale 130.

L’opportunità

Si tratta, in fondo, di una casualità trasformata in opportunità. Qualche settimana fa sono stati rimessi in moto i lavori di un progetto programmato da circa tre anni, finanziato con 3,2 milioni di fondi Pnrr e da portare a compimento entro aprile 2026: «Da mesi attendevamo che partissero le opere del progetto denominato “I parchi del benessere”. Ciò è avvenuto solo a inizio settembre, appena qualche settimana prima della festa», ha spiegato la sindaca Monica Cadeddu: «È bene specificare che si tratta di lavori per i quali non sono stati utilizzati i soldi destinati alla festa. Piuttosto sono inseriti in un piano più ampio, sostenuto da fondi europei e che prevede la riqualificazione dell’intera zona a partire da una futura area parcheggi». Da qui l’idea di usare già lo spazio in occasione della prossima sagra: «Ne approfitteremo per delineare una superficie più ampia e sicura riservata agli spettatori che assisteranno ai concerti in programma e in cui verrà inserito il palcoscenico».

I miglioramenti

L’amministrazione ha voluto accogliere suggerimenti dei cittadini e indicazioni dai responsabili della sicurezza: «Visto che i lavori sono iniziati in tempi consoni, ne approfitteremo per rendere la festa più sicura, fruibile e inclusiva».Le macchine da lavoro si fermeranno durante i cinque giorni dei festeggiamenti, per poi tornare operative a inizio ottobre: «L’area verrà trasformata in una parcheggio di diecimila metri quadri, fatto di un calcestruzzo drenante che rispetti i criteri ambientali minimi (Cam)». Successivamente verranno piantati nuovi alberi e i lavori per l’Arena grandi eventi proseguiranno nello sterrato del polo fieristico.

Lo scenario

Il futuro vede per Decimo importanti novità, non solo in occasione della festa (che si diffonderà in uno spazio più esteso e, pertanto, sicuro), ma durante tutto l’anno: immaginiamo un polo ampio circa 10 ettari, che possa ospitare grandi manifestazioni durante tutto l’anno, con anfiteatro, punto ristoro, parco avventura e area attrezzata giochi, parco alberato, aree sportive attrezzate, parcheggi e area sosta camper. Non manca tanto affinché ciò si avveri.

