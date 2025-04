Spostato il centro Hiv: «Gravi disagi per i pazienti» 

Il centro Hiv dell’Azienda ospedaliero universitaria di Monserrato è stato spostato in sole 48 ore al San Giovanni di Dio, il vecchio ospedale Civile. Protesta la Lila (Lega italiana per la lotta all’Aids), perché «nessuna informazione sullo spostamento è stato dato alle persone che si sono recate a fare un test per l’Aids, così come ai pazienti in terapia».

Per la Lila, il disagio non si limita alla mancata informazione. È invece creato dalla necessità di doversi recare in due centri diversi distanti sei chilometri tra loro, Cagliari e Monserrato, per fare le stesse cose che prima si facevano in un unico centro. Fino a mercoledì i pazienti con Hiv si recavano per i controlli al Policlinico Casula, dove potevano anche ritirare i medicinali nella farmacia ospedaliera, come funziona anche nell’ altro centro per Hiv in città. Da oggi invece dovranno recarsi prima a ritirare la prescrizione al San Giovanni di Dio e poi spendere un’altra mattinata per recarsi a Monserrato alla farmacia ospedaliera, «con tutti i problemi di orari di accesso e flessibilità che quest’ultima ha sempre mostrato», commenta la presidente Brunella Mocci. «Stupisce», aggiunge, «che un’azienda che ha al suo interno un settore di eccellenza e uno staff di professionisti riconosciuti e radicati sul territorio che lavorano con efficienza, decida di spostarli come una pedina senza tener conto di tutti i disagi».

