«Spostate lo stop tra via Dei Grilli e via Dell’Edera» 

Gli abitanti del rione Monteleone-Santa Rosalia di Pirri, da anni segnalano la pericolosità dell'incrocio via dei Grilli-via dell’Edera. In particolare, l'oggetto della contestazione è uno dei due stop situati in via dell’Edera, quello che permette di andare dritti in via dei Grilli o di girare a sinistra in via della Vite. «Invade letteralmente l'intersezione e se qualcuno non si ferma a dare precedenza, si rischia l'incidente», dicono i residenti. La richiesta che trova tutti d'accordo in questa zona esterna di Pirri è quella di tracciare lo stop un po' più indietro, alla stessa altezza di quello che si trova a fianco, sempre in via dell'Edera, e che permette di girare a destra in via delle Rane. «In alcune ore della giornata, soprattutto la mattina, molti arrivano allo stop ad alta velocità e frenano solamente all'ultimo, mentre altri non si fermano proprio», racconta Pamela Casula, abitante di via dei Grilli, che aggiunge: «Per chi percorre la mia via, Il pericolo è all'ordine del giorno, perché chi da via dell'Edera si ferma solamente all'ultimo istante, e capita spessissimo, invade l'incrocio ancor di più dello stop stesso, che di per sé è già posizionato in mezzo all’intersezione, e il rischio di scontri tra le auto è molto concreto ed è già successo anche qualche anno fa». (st. la.)

