«Spostare alle 13 l’orario di chiusura del cimitero» 

L’orario di chiusura è alle 11,50 ma nel cimitero comunale di via Marconi gli accessi sono bloccati già da prima. Alle 11,15 comincia a suonare la sirena e alle 11,30 i cancelli diventano off limits. Lo indicano a chiare lettere anche i cartelli affissi agli ingressi: «l’accesso al pubblico è consentito sino alle 11,30» con buona pace degli orari indicati un po’ ovunque della chiusura venti minuti dopo. Quanto basta per far montare la protesta dei cittadini e dei venditori dei fiori, regolari titolari dei box all’esterno del camposanto, che adesso chiedono di spostare la chiusura almeno alle 13 o anche di stabilire un orario continuato come avviene a Cagliari.

Le lamentele

«Si stanno lamentando tantissime persone», dice Francesca Orrù titolare di un box dei fiori, « alle 11,30 è tutto chiuso. Noi chiediamo di ampliare l’apertura almeno alle 13 e magari chiudere un’ora prima la sera. Perché comunque il maggior afflusso è sempre la mattina». I più arrabbiati sono proprio i venditori dei fiori. «Chiudono molto prima dell’ora stabilita», aggiunge Giovanna Curreli, «e molte persone se ne devono andare. Dovrebbero lasciare aperto almeno fino all’una perché così non va bene. Oppure potrebbero fare tutti i giorni orario continuato fino alle 17 come a San Michele a Cagliari che è sempre aperto e che se uno vuole andare a fare visita a un parente defunto non deve sottostare a tutti questi orari. Noi compriamo la merce e paghiamo il suolo pubblico per poi lavorare un paio d’ore non mi sembra giusto».

Le spese

Dello stesso avviso anche Rita Serri: «Come lo paghiamo il suolo pubblico se non ci fanno lavorare? Chiudere alle 11,30 è una follia. Così non va bene, devono rivedere gli orari e poi se si deve chiudere alle 11,50 perché alle 11,30 non può entrare più nessuno?». Le proteste sono anche dei cittadini. «Questo non è un orario giusto», dice Rita Angioni, «in altri Comuni si può entrare almeno fino a mezzogiorno. Devono dare il tempo alle persone di poter far visita ai loro cari defunti e non tutti possono arrivare la mattina presto perché magari lavorano o hanno altri impegni». (g. da.)