«Sposiamoci nudi a Is Benas» 

Via l’abito bianco, ma anche giacca, cravatta e papillon: per gli sposi a breve potrebbe arrivare la possibilità di pronunciare il sì senza veli, liberi da ogni indumento ma soprattutto in riva al mare. Un regalo a chi convive con la cultura della nudità che vorrebbe fare il Comune di San Vero Milis. Il sindaco Luigi Tedeschi e la sua giunta già da alcuni giorni stanno vagliando la normativa per poter consentire alle coppie che lo desiderano di sposarsi nude, con rito civile, sulla spiaggia naturista di Is Benas. In Italia sarebbe uno dei primi luoghi a concedere questa possibilità. Lo spunto è arrivato dopo la richiesta avanzata da una coppia di tedeschi. I futuri sposi hanno chiesto all’amministrazione comunale di potersi sposare a fine estate senza abiti nella spiaggia delle conchiglie, al confine con Is Arenas. Tratto piuttosto nascosto che si può raggiungere facilmente dopo un percorso che attraversa la pineta, tra essenze e profumi di olii essenziali. Si tratta di uno dei sei arenili in Sardegna – altri due sono di prossima istituzione – e uno dei 23 luoghi in Italia, autorizzati dai Comuni di appartenenza in cui è possibile praticare il naturismo in sicurezza e tranquillità, nel rispetto delle norme e senza incorrere in sanzioni amministrative.

Il sindaco

«La Sardegna è un vero paradiso per chi ama vivere a stretto contatto con la natura – spiega il primo cittadino Tedeschi – Abbiamo individuato Is Benas perché offre la possibilità di potersi unire in matrimonio con o senza indumenti. Ci sono spiagge in Sardegna dove è permesso anche il matrimonio in via ufficiale. E c'è chi sceglie perfino di pronunciare il sì sott'acqua». Secondo il primo cittadino infatti «questa potrebbe essere un'occasione per lo sviluppo del turismo attivo ed ecosostenibile».

L’iniziativa

Intanto i nudisti festeggiano. L’iniziativa, infatti, è sostenuta e promossa dall’associazione Nudiverso, impegnata da sempre a diffondere e promuovere, attraversofestival e iniziative, la cultura della nudità condivisa e, come spiega la presidente Pamela Deiana «la percezione sociale dell'universo nudo in Italia, nei suoi principi legati a benessere, sostenibilità, inclusione, al prendersi cura dei luoghi, al tema del consenso, slegando tutto dai preconcetti e pregiudizi di chi associa la nudità alla disponibilità sessuale, aspetto culturale da superare. Stiamo lavorando – va avanti Deiana – per abbattere gli steccati, perché ci siano luoghi della nudità senza recinti, in una prossimità e convivenza pacifica tra quanti decidono di tenere il costume e quanti scelgono di non indossarlo, una nudità integrale che, se raccontata con le parole giuste, unisce piuttosto che dividere».

