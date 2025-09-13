Nella giornata odierna i due sposi, Simona Angela Putzu e Marco Sarritzu (foto) , suggelleranno il loro “sì” con il rito dell’Antico Sposalizio Selargino che Videolina trasmetterà oggi in diretta a partire dalle 8.
Si inizia con la vestizione degli sposi, quindi il corteo nuziale, guidato dal gruppo folk di Selargius insieme a numerosi gruppi folk tra i più rappresentativi della Sardegna che accompagna gli sposi e le autorità fino alla chiesa Maria Vergine Assunta dove verrà celebrato il rito, rigorosamente in lingua Campidanese, da monsignor Giovanni Francesco Zuncheddu, accompagnato dal coro polifonico di Selargius diretto dal maestro Pibiri. Infine, nella chiesa di San Giuliano la firma del contratto e lo scambio delle promesse. Conduzione di Ambra Pintore con l’ospite Nanni Pulli.