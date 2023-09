Nella giornata odierna i due sposi, Valentina Plaitano e Lorenzo Atzeni (foto) , suggelleranno il loro Sì con il rito dell’Antico Sposalizio Selargino che Videolina trasmetterà in diretta dalle 8. Si inizia con la vestizione dello sposo e della sposa, quindi il corteo nuziale, guidato dal gruppo folkloristico di Selargius che, insieme a numerosi gruppi folk, accompagna sposi e autorità fino alla chiesa Maria Vergine Assunta dove verrà celebrato il rito, rigorosamente in lingua sarda, celebrato da don Elenio Abis. Infine, nella chiesa di San Giuliano avverrà il rito della firma del contratto e lo scambio delle promesse. Conduzione in studio di Ambra Pintore con l’antropologa Susanna Paulis, Luciano Onnis della Fondazione Faustino Onnis e la giornalista Virginia Saba. Inviato a Selargius Stefano Birocchi.