Sposalizio in catene, oggi la cerimonia 

Oggi le ultime tappe del Matrimonio selargino, con l’antico rito dello sposalizio in catene che si ripete da oltre mezzo secolo. Tutto ripreso in diretta dalle telecamere di Videolina. Protagonisti Simona Putzu e Marco Sarritzu, già sposati civilmente dieci anni fa e con due bimbi, Leonardo e Angelica che saranno i loro paggetti nell’altare.Si parte alle 8 con la vestizione dello sposo a Casa Putzu in via Roma, poi quella della sposa nella Casa Cara di via Fratelli Bandiera. Alle 9 la partenza del corteo nuziale dalla piazza del Municipio, curato dal gruppo folk Kellarious, fino alla parrocchia Maria Vergine Assunta dove è prevista la cerimonia, in campidanese. Alle 12,30 la promessa d’amore della coppia che verrà custodita nella chiesa romanica di San Giuliano. Mezz’ora dopo il corteo con gli sposi si sposterà verso Casa Putzu, dove è previsto il banchetto nuziale. Alle 20 lo spettacolo folk in piazza Maria Vergine Assunta.

