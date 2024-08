Sportivi in lutto: addio a Scanu 

Il mondo della politica e dello sport di Samassi è in lutto per la scomparsa di Antonio Scanu. Aveva 70 anni e per lungo tempo è stato un protagonista della vita cittadina impegnato in diversi fronti. Si è occupato di politica per lungo tempo. È stato anche vicesindaco del paese.

Era conosciuto in tutta la Sardegna per il suo impegno nel mondo dello sport, in particolare nell’Unione Sportiva Acli Mariano Scano, di cui è stato presidente dal 1990 al 2013. Ha organizzato tra le altre cose il meeting nazionale di atletica leggera in memoria dei caduti in Val di Stava e la Marcialonga del Carciofo.

Lascia la moglie Graziella e i figli Enrico e Giulia. I funerali si svolgeranno questo pomeriggio alle 16.30 nella parrocchia della Beata Vergine di Monserrat a Samassi.

RIPRODUZIONE RISERVATA