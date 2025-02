Sporting Vigor Capoterra, un club dove l’impegno sociale è al primo posto  

All’origine fu fondata come “Forza Paris”, ma il nome risultava tendenzioso. E si preferì chiamarla “Vigor”. La società di Capoterra è nata nel 1986 dall’impegno di un gruppo di amici che avevano come desiderio quello di costruire un campo di calcio per i ragazzi capoterresi, avendo solo un terreno adibito all’attività sportiva. Troppo poco per i tanti giovani che volevano giocare a calcio.

Un’intenzione da concretizzare, a costo di metterci i soldi di propria tasca come conferma Antonello Cotza, storico dirigente della società: «Il campo è nato nel terreno adiacente al liceo Scientifico. Fu costruito all’epoca con un finanziamento pagato dai soci fondatori e fu messo a disposizione anche della scuola». E i sacrifici fatti dai fondatori non potevano andare sprecati nel tempo. Nel 2012, utilizzando dei fondi regionali oltre a qualcosa messo da parte della società, sono stati realizzati importanti interventi sulla struttura con la realizzazione del manto erboso sintetico. Un restyling completato nel 2024.

Il club

Nel 2015 la fusione con lo Sporting Poggio e da qui la nuova e attuale denominazione “Sporting Vigor Capoterra”. L’impegno sociale sempre al primo posto, sopratutto per consentire a tutti i ragazzi di poter fare sport. Ancora Cotza: «Da sempre abbiamo come obiettivo l’attenzione verso le persone più deboli e la politica di gestione della società va verso quella direzione. Per esempio, nel pagamento delle quote si tiene conto anche delle difficoltà economiche delle famiglie».

Nel 2022 un nuovo direttivo con una nuova mission. Marco Sorgia, vice presidente della società: «Si è deciso di improntare la crescita dello Sporting Vigor con i ragazzi delle giovanili. Il prossimo obiettivo è quello di creare la prima squadra entro il 2026 con gli atleti cresciuti da noi. Tutto questo per non far allontanare i giovani dal gioco del calcio». Dai primi calci agli Allievi, un’affiliazione alla Figc dal 2000, da più di dieci anni anche la collaborazione con l’Academy del Cagliari, secondo il presidente Gianfranco Serra «un’opportunità di crescita per tecnici e ragazzi». un bel modo per celebrare e festeggiare al meglio i quarant’anni della società. E magari in quella data, grazie anche al dialogo continuo con la città metropolitana, il sogno di acquisire a titolo definitivo l’area e il campo societario.