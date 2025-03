Sporting Quartu e Tc Oristano partono forte 

È scattata domenica la Serie C di tennis a squadre maschile e femminile, il massimo campionato regionale, rampa di lancio verso le competizioni nazionali.

Quattordici le squadre maschili in lizza, suddivise in due gironi. Nel girone 1 (ha riposato il Quattro Mori Tennis Team), esordio casalingo sul velluto per lo Sporting Ct Quartu, che batte 6-0 il Tc Ghilarza. Vittorie in trasferta per 4-2 del Tc Cagliari sui campi dell'Easy Tennis di Quartucciu e dei maddalenini del Tc Novelli in casa del Tc Alghero. Nel girone 2 (Tennis Elmas ai box), gli olbiesi del Tc Terranova sbancano per 5-1 i campi del Ct Macomer, mentre vincono in casa Ct Decimomannu (5-1 al Poggio Sport Village Sport Center 2000) e Tc70 Oristano (che ha vinto tutti i 6 match in programma con il Tc Tempio).

Nel femminile (nove squadre suddivise in tre gironi), si è giocato solo il match valido per il girone 3, con il Quattro Mori Tennis Team che ha superato 3-1 la Torres Tennis, mentre ha riposato il Ct Decimomannu. Rinviate a domenica 23 marzo le partite che vedevano in campo il Tc Cagliari: la squadra A contro il Tc Terranova (girone 1) e la B contro lo Sporting Ct Quartu (girone 2). Esordiranno domenica Tc Alghero-Capricci (1) e Milano 26 (2).

