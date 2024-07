Sportiello out, il Milan pensa a Scuffet 

Dopo Catena alla Virtus Verona e Kourfalidis al Cosenza, il Cagliari prosegue nell’operazione sfoltimento. E a sorpresa, ma non troppo, potrebbe partire Scuffet. Il Milan, dopo l’infortunio di Sportiello, starebbe pensando proprio al portiere rossoblù come vice di Maignan. Nel caso, il ds Bonato avrebbe individuato il sostituto in Silvestri, già nell’Isola nel 2014.

Gli esuberi

A proposito di uscite, Pereiro, rientrato dal prestito alla Ternana, continua a lavorare in differenziato, in attesa di novità sul suo futuro. Potrebbe finire a Bari, in un pacchetto che comprende Radunovic e Veroli, oppure aspettare proposte dall'estero. Sarebbe comunque una partenza definitiva, visto che il suo contratto scadrà il prossimo 30 giugno. In uscita anche Delpupo, che dopo l'ottima stagione in C col Pontedera, potrebbe essere messo alla prova tra i cadetti. E tra B e C potrebbe essere il futuro anche di Kingstone, l'attacccante zambiano che verrà mandato in prestito dopo l'esordio in A della passata stagione. Poche speranze di restare anche per uno dei colpi della scorsa estate, Jakub Jankto. Stagione tutt'altro che esaltante, quella passata, quando fu voluto fortemente da Ranieri. Un solo gol (decisivo, con l'Empoli di Nicola) e un precampionato anonimo. Probabile la cessione: si parla di una possibile partenza nella lega statunitense.

Pressing

In entrata, il nome più caldo resta quello di Gianluca Gaetano. Le richieste di De Laurentiis per il momento sono troppo alte per il Cagliari, che prima di andare all'assalto dovrà sfoltire la rosa. Il ds Bonato punta a un acquisto in prestito con obbligo di riscatto, ma tiene pronte le alternative al classe 2000. In attacco, oltre a Kingstone, potrebbe partire Lapadula, anche se l'italo-peruviano non è convinto dalla prospettiva di tornare in Serie B. In caso di sua cessione, il Cagliari andrebbe a cercare una punta di esperienza, come Nzola.

