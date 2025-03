Sportello sanitario per assistere le persone più deboli 

La responsabilità comune per una salute che non escluda nessuno. È il tema del convegno in programma domani al liceo classico De Castro, per presentare il nuovo sportello d’ascolto sanitario solidale che la Caritas diocesana e l’associazione Domus Oristano Odv hanno pensato di attivare per rafforzare il loro servizio a favore degli ultimi e dei più fragili. L’incontro, nella scuola presieduta da Peppino Tilocca, anticiperà l’inaugurazione dello sportello sempre domani nella sede della Caritas arborense alla presenza dell’arcivescovo Roberto Carboni.

«La Caritas arborense» spiega il direttore don Maurizio Spanu, «cerca nuove strade perché questo anno santo possa essere anche opportunità di iniziative che siano segno degli atti di carità e giustizia. In questo la Caritas incontra la passione e l’entusiasmo di Domus Oristano Odv, che da tempo progetta le medesime attività in ambito sanitario». Il convegno, che sarà moderato da Sabrina Sanna, vedrà la partecipazione del vicepresidente del Consiglio regionale, Giuseppe Frau, del chirurgo Emmanuel Gallus, la referente territoriale del Comitato per il diritto alla salute, Carmela Marras, la presidente Domus Oristano Odv Luisanna Usai, il direttore Caritas don Maurizio Spanu e le referenti del servizio sportello sanitario Franca Fadda e Lina Lai.

