Sportello psicologico, consulenza gratuita 

Offrire un aiuto ai pazienti affetti da patologie oncologiche e ai loro familiari, come pure ai minori e adolescenti in età scolare.È l’obiettivo del progetto di “tutela del benessere della persona e di facilitazione dell’accesso ai servizi psicologici”, attivato nei consultori familiari della Asl 3 dal dicembre 2023 a giugno e che sarà esteso fino al prossimo dicembre.

«Si tratta - spiegano gli psicologi del consultorio familiare, coadiuvati da liberi professionisti - di un servizio di supporto psicologico specialistico gratuito, rivolto alle fasce più vulnerabili, con priorità ai pazienti affetti da patologie oncologiche (con diagnosi entro i cinque anni) in cura e ai loro familiari, compresi i figli minori». È uno spazio di ascolto - spiega la Asl - «per rispondere a un’esigenza di prevenzione, tutela della salute e cura dei bisogni inespressi o non individuati, pertanto non ancora supportati, che si fonda sulle risorse di comunità e sul fare rete con i servizi sociali e sanitari presenti sul territorio».

Per informazioni rivolgersi al consultorio nella Casa della comunità in via Demurtas-via Brigata Sassari, secondo piano (blocco A) telefono 0784 240016 (dal lunedì al venerdì, ore 8-13) email progetto.benessere24@gmail.com.

RIPRODUZIONE RISERVATA