Sportello linguistico, 100mila euro per rilanciare il sardo 

Promuovere la lingua sarda e valorizzare le tradizioni. È l’obiettivo di “Luegus”, progetto finanziato con fondi regionali (quasi 100mila euro), e attivo a Monserrato da gennaio e fino al 31 dicembre. Si sviluppa attraverso uno sportello linguistico, allestito presso la Casa della Cultura in via Giulio Cesare, e varie iniziative culturali.

«Attraverso il progetto Luegus è stato possibile offrire ai nostri fruitori e alle nostre fruitrici di Casa Pani, l'occasione di vivere una giornata all'insegna della cultura, della socialità e dello svago», dichiara l’assessora alle Politiche sociali Claudia Lerz. «Domenica scorsa, infatti, hanno visitato i musei di Mamoiada e i murales di Orgosolo. L'esperienza è stata apprezzata da tutti coloro che hanno aderito. Questo è un altro esempio di quanto il lavoro in rete tra gli assessorati sia altamente produttivo e utile per la nostra comunità», osserva l'esponente della Giunta Locci.

«Si tratta di un progetto molto articolato», spiega da parte sua l’assessora alla Cultura con delega alla lingua sarda, Emanuela Stara: «Le attività riguardano anche le scuole, le associazioni e tutta la cittadinanza, che possono usufruire dell’offerta di questa iniziativa. Ritengo che la conoscenza e la promozione della lingua sarda, sia determinante per noi che siamo una popolazione quasi bilingue, visto che il sardo è ritenuto una lingua e non un dialetto. Dobbiamo agire ora prima che il nostro idioma venga dimenticato con gli ultimi anziani che ancora lo parlano nel quotidiano. Un’importante attività è stata infatti destinata ai fruitori di Casa Pani».

Lo sportello linguistico, gestito dall'associazione “Euroform” e aperto il giovedì e venerdì dalle 8 alle 14, svolge diverse funzioni: informazione e promozione della lingua rivolta sia alla popolazione che alle realtà produttive locali (consulenza nella doppia lingua per le etichettature, menù dei ristoranti, comunicazioni promozionali), traduzione per enti, scuole, biblioteche, associazioni culturali e ricreative, collaborazione con le scuole per l’insegnamento e promozione dell’uso della lingua negli ambienti di lavoro, laboratori, corsi di formazione in sardo.

Poi ci sono le attività culturali che includono le visite guidate nei siti archeologici, musei e parchi, antiche case padronali e altro, in tutta la Sardegna, come il tour svoltosi domenica a cui hanno partecipati gli utenti di Casa Pani. Sempre in ambito culturale, Luegus propone che nei prodotti tipici gastronomici e artigianali venga inserita un’etichetta in sardo. E nelle scuole l’intento è quello di portare avanti laboratori in sardo e tutoraggio con interventi di sensibilizzazione verso l'utilizzo costante e della lingua.