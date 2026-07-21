Sportello itinerante di Edilizia privata «Riduciamo le distanze con i cittadini» 

Continua il percorso del nuovo Sportello itinerante di Edilizia Privata, il servizio sperimentale promosso dall’Amministrazione comunale per avvicinare gli uffici ai cittadini e semplificare l’accesso alle informazioni in materia edilizia. Il progetto sarà attivo fino a dicembre 2026, con sospensione nel mese di agosto. La formula è itinerante: lo sportello prevede tre appuntamenti mensili di due ore, a rotazione in diverse strutture comunali, con funzionari e istruttori a disposizione per rispondere ai quesiti dei cittadini. Dopo il primo incontro, i prossimi appuntamenti di luglio sono in programma venerdì 24, dalle 10 alle 12, alla Mem, e venerdì 31, nello stesso orario, alla Vetreria di Pirri.

«Con questo servizio – spiega l’assessore alla Pianificazione urbanistica Matteo Lecis Cocco Ortu – vogliamo rendere più semplice il rapporto tra cittadini e amministrazione, favorire la conoscenza delle regole edilizie, prevenire errori procedurali e rafforzare il rapporto di fiducia con gli uffici comunali».

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