Sportello Informa-handicap, 565 pratiche in un anno 

Lo sportello InformaHandicap compie un anno e nei primi 365 giorni di vita il servizio è stato gradito dai cittadini.

Questo quanto emerge dalle parole di Fabrizio Cucchiara, presidente della Consulta Handicap curatrice dello sportello: «Il servizio nasce dalla volontà di fornire informazioni sulle agevolazioni e su come affrontare l’iter burocratico necessario per fronteggiare le varie situazioni». Nel primo anno di attività le pratiche evase dello sportello sono state 565, la stragrande maggioranza delle quali hanno riguardato la legge 162: «Circa l’80 per delle pratiche sono inerenti alla predisposizione dei nuovi piani e alla rendicontazione della 162 – prosegue il presidente. Se c’è una cosa che la Consulta Handicap ha fatto in tutto quest’anno è stato quello di abbattere quelle barriere architettoniche create dalla rivoluzione digitale che tutti noi stiamo vivendo, e questo lo si vede anche dai numeri» . Nel corso del primo anno allo sportello si sono avvicinate oltre 320 persone che hanno chiesto una mano per sbrigare pratiche. compilare documentazione o chiedere un consiglio. Lo sportello, operativo presso gli uffici dei servizi sociali tutti i martedì dalle ore 15.30 alle 18, è funzionante grazie alla disponibilità di tante persone: «Ringrazio i volontari delle diverse associazioni - conclude Fabrizio Cucchiara - che hanno impegnato il loro tempo libero per un’attività che va oltre le normali attività organizzate dai gruppi di appartenenza».

