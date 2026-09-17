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Provincia.
18 settembre 2026 alle 00:21

«Sportello Europa per far crescere il nostro territoro» 

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Offrire a enti, scuole, organizzazioni del terzo settore, imprese, cittadini e giovani un punto di riferimento qualificato per conoscere e utilizzare le opportunità dell’Unione europea. È questo l’obiettivo dello Sportello Europa e del punto locale Eurodesk. La presentazione di ieri in Provincia si inserisce nella giornata che vede l’ente ospitare l’incontro del Coordinamento regionale dei punti Eurodesk. Attraverso il monitoraggio dei bandi, il supporto alla progettazione e la costruzione di partenariati il servizio intende favorire una maggiore partecipazione del territorio alle politiche di coesione e alle opportunità offerte dall’Unione europea. «Un servizio che abbiamo voluto perché fondamentale per cogliere importanti occasioni di sviluppo per il territorio», ha detto il presidente, Paolo Pireddu. «L’Europa mette a disposizione risorse, programmi e occasioni ma spesso la difficoltà consiste nell’orientarsi tra strumenti, procedure e scadenze, ribadisce il vicepresidente, Claudio Pinna.
«L’attivazione di Eurodesk è un investimento sulle nuove generazioni», conclude il consigliere Antonio Iatalese. Lo Sportello Europa (aperto lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 9 alle 13; martedì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 17) e il Punto locale Eurodesk (riceve giovedì per appuntamento) hanno sede in Provincia.

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